Statistik zeigt: Bayerns Väter kümmern sich besonders selten um kranke Kinder

München - Wenn Kinder krank sind, bleiben in Bayern besonders selten die Väter zu Hause.

Das Kind ist krank, wer bleibt zu Hause? In Bayern sind das meist die Mütter. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Weniger als ein Viertel der Kinderkrankentage (23 Prozent) entfiel im vergangenen Jahr auf männliche Kassenmitglieder, wie das Wissenschaftliche Institut der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) nach eigenen Versichertendaten ermittelte. Das ist bundesweit der niedrigste Wert.

Im Bundesdurchschnitt lag der Männeranteil bei 27 Prozent. Den höchsten Wert verzeichnete Sachsen mit 31 Prozent. Entsprechend entfielen in Bayern 77 Prozent der Kinderkrankentage auf Frauen - vier Prozentpunkte mehr als im Bundesschnitt.

Gesetzlich versicherte Eltern können Kinderkrankengeld erhalten, wenn sie wegen eines erkrankten Kindes nicht arbeiten können. Die Krankenkasse zahlt dabei in der Regel 90 Prozent des Nettoverdienstes.

Pro Kind stehen jedem Elternteil 15 Arbeitstage, Alleinerziehenden 30 Tage zu. Bei mehreren Kindern erhöht sich der Anspruch auf bis zu 35 beziehungsweise 70 Arbeitstage im Jahr.