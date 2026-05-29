Wegen Krankheit: Band Haindling sagt Tournee ersatzlos ab

Geiselhöring - Die Band Haindling hat ihre Tournee 2026 kurzfristig abgesagt. Die fünf Sommerkonzerte fallen ersatzlos aus, wie der Veranstalter mitteilte. Der Sänger und Gründer der Gruppe, Hans-Jürgen Buchner (81), sei erkrankt, teilte Konzertmanager Lothar Schlessmann mit.

Haindling-Sänger Hans-Jürgen Buchner (81) muss wegen Krankheit mehrere Konzerte mit seiner Band absagen. © Armin Weigel/dpa

An dem Termin am 14. Juli in München springen Humorist Gerhard Polt und die Well-Brüder ein, wie es auf der Seite des Tollwood-Festivals heißt.

Buchner habe sich in den letzten Tagen ärztlichen Behandlungen unterziehen müssen, teilte der Manager weiter mit.

Sein behandelnder Professor "schließt absolut aus", dass Buchner mit Haindling ab dem 28. Juni auf der Bühne stehen und fünf Konzerte in gewohnter Weise spielen kann.

Das Interesse an den Konzerten sei sehr groß gewesen und Buchner habe aus den Auftritten im vergangenen Jahr viel Freude und Kraft gezogen, sagte Konzertmanager Lothar Schlessmann.

Tickets können den Angaben nach an den jeweiligen Vorverkaufsstellen oder Onlineportalen zurückgetauscht werden.