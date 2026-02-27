Streik in Bayern: ÖPNV-Nutzer müssen sich auf starke Einschränkungen einstellen

In Bayern und München stehen heute viele Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen still

München - Heute und am Samstag bleiben viele Busse, Trams und U-Bahnen in Bayern stehen. In 13 Städten hat der von der Gewerkschaft Verdi ausgerufene zweitägige Warnstreik begonnen, wie Branchenkoordinatorin Katharina Wagner bestätigt. Zur Stärke der Auswirkungen lasse sich am frühen Morgen noch wenig sagen, sie sei mit dem Start aber zufrieden.

Für Freitag hat die Gewerkschaft Verdi zum Streik im Nahverkehr aufgerufen - auch in Bayern. © Peter Kneffel/dpa Betroffen sind die fünf größten bayerischen Städte München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Ingolstadt; zudem Fürth, Bamberg, Passau, Landshut, Schwabach, Bayreuth, Schweinfurt und Dachau. Die Aktionen sind Teil einer bundesweiten Aktion der Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde, auch in den meisten anderen Bundesländern wird gestreikt. Die Nutzer des ÖPNV in den betroffenen Städten müssen sich seit Schichtbeginn am Freitag bis zum Dienstende in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf starke Einschränkungen einstellen. In den größeren Städten ist zudem im Berufsverkehr auch mit Staus auf den Straßen zu rechnen.

Kein kompletter Stillstand in Bayern