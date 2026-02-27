Streik in Bayern: ÖPNV-Nutzer müssen sich auf starke Einschränkungen einstellen

In Bayern und München stehen heute viele Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen still

München - Heute und am Samstag bleiben viele Busse, Trams und U-Bahnen in Bayern stehen. In 13 Städten hat der von der Gewerkschaft Verdi ausgerufene zweitägige Warnstreik begonnen, wie Branchenkoordinatorin Katharina Wagner bestätigt. Zur Stärke der Auswirkungen lasse sich am frühen Morgen noch wenig sagen, sie sei mit dem Start aber zufrieden.

Für Freitag hat die Gewerkschaft Verdi zum Streik im Nahverkehr aufgerufen - auch in Bayern.
Für Freitag hat die Gewerkschaft Verdi zum Streik im Nahverkehr aufgerufen - auch in Bayern.  © Peter Kneffel/dpa

Betroffen sind die fünf größten bayerischen Städte München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Ingolstadt; zudem Fürth, Bamberg, Passau, Landshut, Schwabach, Bayreuth, Schweinfurt und Dachau.

Die Aktionen sind Teil einer bundesweiten Aktion der Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde, auch in den meisten anderen Bundesländern wird gestreikt.

Die Nutzer des ÖPNV in den betroffenen Städten müssen sich seit Schichtbeginn am Freitag bis zum Dienstende in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf starke Einschränkungen einstellen.

Rekord-Tiefstand: Gasspeicher in Bayern so leer wie nie
Bayern Rekord-Tiefstand: Gasspeicher in Bayern so leer wie nie

In den größeren Städten ist zudem im Berufsverkehr auch mit Staus auf den Straßen zu rechnen.

Kein kompletter Stillstand in Bayern

Die U-Bahnen fahren nicht, dafür sind S-Bahnen unterwegs. Auch Regionalbusse können teilweise fahren.
Die U-Bahnen fahren nicht, dafür sind S-Bahnen unterwegs. Auch Regionalbusse können teilweise fahren.  © Peter Kneffel/dpa

Kompletten Stillstand bedeutet der Streik in der Regel allerdings nicht: Wie schon in den vorhergehenden Streiks sind S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalbusse nicht betroffen, da sie von anderen Unternehmen betrieben werden.

Dies gilt häufig auch für einen Teil des Stadtbusnetzes - von Ort zu Ort aber in unterschiedlichem Maß. In München fuhren am frühen Morgen laut dortiger Verkehrsgesellschaft MVG beispielsweise etwa die Hälfte der Busse. Die meisten Verkehrsunternehmen haben Notfahrpläne im Busnetz angekündigt. In Ingolstadt erwartete Verdi dagegen die vergleichsweise geringsten Einschränkungen.

Gefängnis zu verkaufen! Es gibt schon erste Interessenten
Bayern Gefängnis zu verkaufen! Es gibt schon erste Interessenten

Ob Trams und U-Bahnen fahren, ist in den Städten mit diesen Verkehrsmitteln unterschiedlich geregelt. In München hängt es von der Streikbeteiligung ab, ob im Tagesverlauf einzelne Linien angeboten werden, am Morgen gab es laut MVG allerdings noch keinen Betrieb.

In Augsburg meldeten die Stadtwerke dagegen am Morgen, dass Busse und auch Trams im Depot bleiben. Auch in Nürnberg ist geplant, U- und Trambahnen im Depot zu lassen. 

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa

Mehr zum Thema Bayern: