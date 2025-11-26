Stromausfall bei 30.000 Haushalten in Unterfranken: Das war der Grund

Lülsfeld - Plötzlich ging nichts mehr: 30.000 Haushalte in Unterfranken hatten am Mittwochvormittag zeitweise keinen Strom. Das Problem konnte mittlerweile aber behoben werden.

In mehreren unterfränkischen Gemeinden war am Mittwoch unter anderem kein Saft mehr auf den Steckdosen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Eine technische Störung in einem Umspannwerk hat für einen größeren Stromausfall in mehreren Gemeinden in Unterfranken gesorgt.

In der Spitze seien etwa 30.000 Haushalte kurzzeitig ohne Strom gewesen, teilte der Energieversorger ÜZ Mainfranken am Abend mit.

Betroffen waren demnach unter anderem Wiesentheid, Volkach, Gerolzhofen, Röthlein sowie weitere kleinere Orte und Ortsteile in der Region.