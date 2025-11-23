Rauf auf die Piste! "Gigantischer Saisonstart" am Söllereck

Oberstdorf - Eine außergewöhnlich kalte Novembernacht mit frostigen minus 18,5 Grad in Oberstdorf hat die ersten Wintersportler am Söllereck nicht geschreckt.

Klirrend kalt, aber Sonnenschein: Wintersportler starten am Söllereck in die Saison.

Am Morgen sausten viele Sportler die Hänge hinab, wie die Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen mitteilten.

"Ein gigantischer Saisonstart bei strahlendem Sonnenschein und Pulverschnee – besser kann man es sich nicht wünschen", sagte Vorstand Henrik Volpert. Bereits früh habe es lange Schlangen an den Kassen gegeben.

Nach Angaben einer Sprecherin der Bergbahnen ging es so früh los wie nie. Das Gebiet habe den Vorteil, dass die Pisten auf Wiesen ohne schroffen Untergrund lägen und geringe Neigung hätten - so genüge relativ wenig Schnee für einen sicheren Betrieb.

Am Samstag startete bereits der Skibetrieb an den Schwärzenliften im Allgäu. Am kommenden Freitag geht es rund um die Zugspitze los.

Dann soll dort auch das frisch vergoldete und von Aufklebern befreite Gipfelkreuz an Deutschlands höchstem Gipfel (2.962 Meter) zurückgebracht werden - sofern das Wetter den Hubschrauber-Flug erlaubt.