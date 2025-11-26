Herrmann will mehr Befugnisse für Bayerns Verfassungsschutz

München - Angesichts der wachsenden Bedrohung für die Demokratie fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU) mehr technische Überwachungsbefugnisse für den bayerischen Verfassungsschutz.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU) will den Verfassungsschutz im Freistaat technisch besser aufstellen. © Peter Kneffel/dpa

"Die Nutzung KI-gestützter Analyseinstrumente oder der bislang nicht mögliche Zugriff auf die Kommunikation in verschiedenen Messengerdiensten darf kein Tabu mehr sein", sagte der Politiker beim Festakt zum 75-jährigen Bestehen der Sicherheitsbehörde im Landtag in München.

"Es stößt in der Bevölkerung zunehmend auf Befremden, dass viel zu oft der Hinweis auf eine akute Anschlagsgefahr von einem ausländischen Nachrichtendienst kam."

Eine auf mögliche Gefahren angepasste Analyse- und Reaktionsfähigkeit werde zunehmend zur Frage der nationalen Souveränität, so Herrmann.

Viele neue Akteure würden ideologische Versatzstücke übernehmen und daraus eigene demokratiefeindliche Gedankengebilde gegen "die da oben" konstruieren, betonte Herrmann.

"Befeuert wird das alles noch durch gezielte, häufig im Auftrag ausländischer Mächte gesteuerte, Desinformation."

Heute sei der Verfassungsschutz "mit vielfältigen Bedrohungen gleichzeitig konfrontiert, bei denen oftmals die bisher bestehenden Abgrenzungen zwischen den Phänomenbereichen verschwimmen", so Herrmann.