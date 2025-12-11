Trauer um "Dahoam is Dahoam"-Star: Heinrich Stadler im Alter von 63 Jahren verstorben
München - Schauspieler Heinrich Stadler (†63) ist am 3. Dezember plötzlich gestorben. Die schreckliche Nachricht überbrachte die Produktion von "Dahoam is Dahoam" am Donnerstag auf Facebook.
Dort würdigte man ihn auf der offiziellen Seite der BR-Serie mit den Worten: "Am 03.12.25 ist unser lieber und langjähriger Kollege Heinrich Stadler verstorben, der als 'Stadler' in der Brauerei Kirchleitner fast zum Inventar gehörte und den alltäglichen Betrieb zwischen Kesseln und Büro mit seinem Spiel zum Leben erweckte. Unsere Gedanken und Wünsche sind bei seinen Lieben."
Insgesamt 136 Folgen lang stand Stadler für "Dahoam is Dahoam" vor der Kamera. Seit 2008 verkörperte er die Rolle von "Lagerleiter Stadler" und spielte sich mit Leidenschaft in die Herzen der Zuschauer.
Seine Figur wurde als Urgestein der Brauerei geschätzt, das seine Arbeit stets mit großer Verantwortung erfüllte und auf das sich die Familie Kirchleitner jederzeit voll verlassen konnte.
Neben der Kult-Serie war Stadler in "Utta Danella" (2010) und "Daheim in den Bergen" (2024) zu sehen. Zusätzlich war der 63-Jährige auch im echten Leben Braumeister und betrieb eine Vinothek, wo er etwa 17 Jahre lang Weine verkaufte.
Über die genaue Todesursache ist bisher nichts bekannt.
Titelfoto: IMAGO / Manfred Siebinger