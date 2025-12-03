Spotify-Jahrescharts 2025: Das hörten die Menschen in Bayern

Berlin/München - Die Musik von US-Megastar Taylor Swift (35) ist in diesem Jahr bei Spotify in Bayern am meisten gestreamt worden.

Der Musik-Streaminganbieter Spotify hat seine Jahrescharts veröffentlicht. © Fabian Sommer/dpa

Das gab der Musik-Streaminganbieter in seinem Jahresrückblick bekannt. Auf Platz zwei landete demzufolge die US-Rockband Linkin Park. In den Top 10 folgten der Berliner Rapper Pashanim (25), Bonez MC (39), Luciano (31), The Weeknd (35), Jazeek (26), RAF Camora (41), Drake (39) und Tream (27).

Die meistgehörten Songs kamen allerdings aus Deutschland: Auf Platz eins lag in Bayern Zartmann mit "tau mich auf", gefolgt von Oimaras Après-Ski- und Wiesn-Hit "Wackelkontakt". Das meistgehörte Album war "Most Valuable Playa" von Jazeek. Auf Platz zwei folgte "From Zero" von Linkin Park.

Die beliebtesten Podcasts in Bayern waren laut Spotify "Gemischtes Hack" von Felix Lobrecht (36) und Tommi Schmitt (36), gefolgt vom True-Crime-Format "Mordlust" und "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" von den Tokio-Hotel-Zwillingen Bill und Tom Kaulitz (beide 36).

Spotify-Nutzer sollen jetzt wieder mit der Funktion "Wrapped" ihren persönlichen Jahresrückblick sehen können. Weltweit wurde die Musik von Bad Bunny (31) bei Spotify am meisten gestreamt.