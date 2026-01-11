Trotz Kontaktverbot: Mann randaliert vor Wohnung seiner Ex-Freundin

Nürnberg - Mit Tritten gegen die Tür wollte ein 34-Jähriger in Nürnberg zu seiner Ex-Freundin – trotz Kontaktverbot.

Die Polizei konnte den Mann festnehmen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Tür wurde dabei beschädigt. Die Polizei nahm den 34-Jährigen wenig später fest, wie die Behörde mitteilte.

Der Mann hatte am Freitagabend mehrfach gegen die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses getreten, nachdem ihm der Zutritt verweigert worden war.

Als die Streife eintraf, war er bereits geflüchtet, wurde jedoch kurz darauf im Rahmen einer Fahndung gestellt. Er wurde wegen eines Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz und Sachbeschädigung angezeigt.