Überfall auf Autobahnparkplatz: Räuber fliehen mit BMW des Opfers

Lauterhofen - Zwei Männer haben bei einem Raubüberfall auf einem Autobahnparkplatz in der Oberpfalz einen BMW 1er erbeutet.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Das 21-jährige Opfer haben sie mit einem Messer sowie einem Baseballschläger oder einer Brechstange bedroht, wie die Polizei mitteilte.

Neben dem Auto sollen sie dem Opfer am Montagabend weitere Wertgegenstände wie Schmuck und eine Uhr abgenommen haben.

Der 21-Jährige hielt am Montagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz Zankschlag Süd (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) an der Autobahn 6.

Während seiner Rast griffen ihn die zwei unbekannten Täter an. Sie flüchteten anschließend in dem gestohlenen Auto.

Der Gesamtwert der Beute ist nicht bekannt, allerdings soll alleine der Wert des Autos im fünfstelligen Bereich liegen, sagte eine Polizeisprecherin.