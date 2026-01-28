Überfall auf Autobahnparkplatz: Räuber fliehen mit BMW des Opfers
Von Klaas Seißer und Benedikt Zinsmeister
Lauterhofen - Zwei Männer haben bei einem Raubüberfall auf einem Autobahnparkplatz in der Oberpfalz einen BMW 1er erbeutet.
Das 21-jährige Opfer haben sie mit einem Messer sowie einem Baseballschläger oder einer Brechstange bedroht, wie die Polizei mitteilte.
Neben dem Auto sollen sie dem Opfer am Montagabend weitere Wertgegenstände wie Schmuck und eine Uhr abgenommen haben.
Der 21-Jährige hielt am Montagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz Zankschlag Süd (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) an der Autobahn 6.
Während seiner Rast griffen ihn die zwei unbekannten Täter an. Sie flüchteten anschließend in dem gestohlenen Auto.
Der Gesamtwert der Beute ist nicht bekannt, allerdings soll alleine der Wert des Autos im fünfstelligen Bereich liegen, sagte eine Polizeisprecherin.
Raubüberfall auf Parkplatz bei Zankschlag Süd: Kriminalpolizei Regensburg sucht Zeugen
Täter 1:
- männlich
- etwa 1,90 Meter groß
- kräftige Statur
Täter 2:
- männlich
- etwa 1,85 Meter groß
- normale Statur
Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Parkplatzes Zankschlag Süd bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 09415062888 zu melden.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa