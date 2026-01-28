Jobabbau im bayerischen Einzelhandel: "Es war kein gutes Jahr"

München/Fürth - Der bayerische Einzelhandel hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Die Umsätze in den Geschäften stiegen zwar preisbereinigt um 0,8 Prozent an, die Beschäftigung sank allerdings um 0,4 Prozent, wie das Landesamt für Statistik mitteilt.

Stummer Verkünder einer Krise: Ein Schild mit der Aufschrift "Geschlossen! Danke an alle Kunden" hängt an der Tür eines Comic-Ladens in München. © Peter Kneffel/dpa

Im Dezember lag der Wert sogar ein ganzes Prozent unter dem Vorjahreswert.

Ein Jobabbau über ein ganzes Jahr sei sehr ungewöhnlich, betont Bernd Ohlmann, Geschäftsführer beim Handelsverband Bayern.

"Es war kein gutes Jahr - quer durch alle Branchen." Besonders hart habe es den Textil-Einzelhandel getroffen.

"Auch viele Kleine hören auf, das Geschäftesterben geht weiter." Eine Ausnahme gibt es allerdings: Der Einzelhandel mit Lebensmitteln legte auch bei der Beschäftigung weiter leicht zu.

Die Erwartungen sind ebenfalls schwach. "Die Rahmenbedingungen sind so, dass man froh sein kann, wenn man sein Personal hält", sagt er. Ein Aufbau sei nicht zu erwarten, auch weil die Stimmung im Handel und in der Bevölkerung schlecht sei.