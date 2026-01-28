Kita-strophal: Nur jeder achte Kindergarten in Bayern erfüllt Personal-Empfehlung

München/Gütersloh - In Bayern erfüllen einer Studie zufolge nur rund zwölf Prozent aller Kitas die empfohlene Personalquote. Am anderen Ende der Skala wird jede zehnte Kita mit weniger als 60 Prozent des Personals betrieben, das für eine qualitativ hochwertige Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder empfohlen wird.

Laut Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (58, CSU) deutet eine aktuelle Studie auf ein Ende des großen Personalmangels in Bayerns Kindertageseinrichtungen hin. © Christoph Soeder/dpa

Dies geht aus einer bundesweiten Studie der Bertelsmann-Stiftung mit Sitz in Gütersloh hervor. Grundlage sind Zahlen aus dem Jahr 2024.

Demnach arbeiteten vor zwei Jahren in knapp der Hälfte der bayerischen Einrichtungen (48 Prozent) nur zwischen 60 und 80 Prozent des Personals, das aus wissenschaftlicher Sicht empfohlen wird.

Weitere 29 Prozent der Kitas (ohne Horte) hatten mindestens vier Fünftel des empfohlenen Personals zur Verfügung, erreichen aber nicht die hundert Prozent.

"Ausreichende Personalkapazitäten sind unabdingbar, wenn es um die notwendigen zeitlichen Ressourcen für die individuelle Bildungs- und Entwicklungsförderung des einzelnen Kindes geht", betont das Studienteam.

Erfreulich: In Bayern steigen die Personalressourcen mit einem steigenden Anteil von Kindern mit nicht deutscher Familiensprache in etwa um den fachlich empfohlenen Wert.