80.000 Euro Schaden: Lkw verliert Kontrolle und sorgt für Trümmerfeld

Ering - Ein Lastwagen ist am Mittwoch eine Böschung hinuntergestürzt und hat dabei in Niederbayern eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Das tonnenschwere Fahrzeug beschädigte gegen 7.45 Uhr mehrere Verkehrsschilder, riss einen Telefonmast samt Leitung um und prallte schließlich in einer Hauseinfahrt gegen ein Auto.

Die Bergung an der Unfallstelle dauerte über zehn Stunden. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Der dort geparkte Wagen habe nur noch "Schrottwert", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Zuvor war der 24 Jahre alte Fahrer mit dem Lastwagen von einer Straße bei Ering (Landkreis Rottal-Inn) abgekommen. Als er versuchte gegenzulenken, stürzte er mit dem Lastwagen die Böschung hinunter.

Der junge Fahrer konnte aus dem komplett zerstörten Fahrzeug selbst aussteigen. Er hatte Glück im Unglück und erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Der seitlich liegende Lastwagen musste aufwendig und mit schwerem Gerät aus der Böschung gehoben werden.