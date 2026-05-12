Auto kracht gegen Bäume und geht in Flammen auf: Fahrer stirbt

Bruckberg - Ein Mann ist Montagmorgen im Landkreis Landshut mit seinem Auto von der Straße abgekommen und ums Leben gekommen. Sein Auto prallte gegen eine Baumgruppe und ging in Flammen auf, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei klärt die Unfallursache. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Der mutmaßlich 31-Jährige kam laut den Angaben eines Polizeisprechers gegen 10.30 Uhr bei Bruckberg alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab.

Sein Wagen rollte demnach über eine Wiese bis zu einem Waldstück. Dort sei das Auto in Brand geraten. Die Rettungskräfte konnten den Angaben zufolge nur noch seinen Tod feststellen.

Die Identität des Verunglückten stand zunächst noch nicht zweifelsfrei fest.