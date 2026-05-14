Wagen kracht gegen Baum: 31-Jähriger tot aus Wrack geborgen

Abensberg - Ein Fahrer ist am Donnerstagmorgen mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der 31-Jährige war gegen 6.30 Uhr mit seinem Auto in einem Wald bei Abensberg von der Straße abgekommen und gegen den Baum gestoßen.

Rettungskräfte konnten den Mann nur tot bergen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Infolge der Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Für den Fahrer aus dem Landkreis Kelheim kam jede Hilfe zu spät: Rettungskräfte hätten den Mann tot aus dem Fahrzeug geborgen.