Wagen kracht gegen Baum: 31-Jähriger tot aus Wrack geborgen

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Ein Fahrer in Abendberg ist mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der 31-Jährige ist im Wald von der Straße abgekommen.

Von Marcel Gnauck

Abensberg - Ein Fahrer ist am Donnerstagmorgen mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der 31-Jährige war gegen 6.30 Uhr mit seinem Auto in einem Wald bei Abensberg von der Straße abgekommen und gegen den Baum gestoßen.

Rettungskräfte konnten den Mann nur tot bergen. (Symbolfoto)
Rettungskräfte konnten den Mann nur tot bergen. (Symbolfoto)  © Jens Kalaene/dpa

Infolge der Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Für den Fahrer aus dem Landkreis Kelheim kam jede Hilfe zu spät: Rettungskräfte hätten den Mann tot aus dem Fahrzeug geborgen.

Weitere Menschen saßen den Angaben zufolge nicht in dem Auto. Warum der Fahrer mit dem Wagen von der Straße abkam, war zunächst unklar. Zeugen können sich bei der Polizei unter 09441/5042-0 melden.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa (Symbolfoto)

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