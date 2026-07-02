Arbeiter stirbt Wochen nach schwerem Sturz an seinen Verletzungen

Der Mann wurde in eine Klinik eingeliefert, wo er nun seinen schweren Verletzungen erlag. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Das teilten die Beamten am Donnerstag mit. Demnach soll der Mann am Vortag gestorben sein.

Der eigentliche Vorfall ereignete sich bereits am 12. Juni in einen Gemeindeteil südlich von Siegenburg.

"Ein 42-Jähriger befand sich zwecks Arbeiten in einer Gitterbox, die mittels eines Laders zuvor in die Höhe gehoben wurde", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

"Nach bisherigen Erkenntnissen soll dabei bei Arbeiten an einer Metallsäule diese gekippt sein."

Dadurch sei der Arbeiter aus rund sieben Metern zu Boden gefallen.