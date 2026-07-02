Arbeiter stirbt Wochen nach schwerem Sturz an seinen Verletzungen
Siegenburg - Im niederbayerischen Landkreis Kelheim ist vor knapp drei Wochen ein Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verunglückt. Nun erlag er seinen Verletzungen.
Das teilten die Beamten am Donnerstag mit. Demnach soll der Mann am Vortag gestorben sein.
Der eigentliche Vorfall ereignete sich bereits am 12. Juni in einen Gemeindeteil südlich von Siegenburg.
"Ein 42-Jähriger befand sich zwecks Arbeiten in einer Gitterbox, die mittels eines Laders zuvor in die Höhe gehoben wurde", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.
"Nach bisherigen Erkenntnissen soll dabei bei Arbeiten an einer Metallsäule diese gekippt sein."
Dadurch sei der Arbeiter aus rund sieben Metern zu Boden gefallen.
Hierbei erlitt er die schweren Verletzungen, die nun zum Tod geführt hätten. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa