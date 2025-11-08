 2.700

Audi fliegt 50 Meter weit in einen Garten: 17-jähriger Fahrer muss aus Wrack geschnitten werden

Am Freitagabend kam ein 17-Jähriger mit einem Sportwagen von der Straße ab und flog in einen Vorgarten. Der Jugendliche musste aus dem Wrack geschnitten werden.

Von Björn Strasser und Paulina Sternsdorf

Theilenhofen - Spektakulärer Unfall in Bayern: Ein 17-Jähriger raste am Freitagabend mit einem Audi Sportwagen zu schnell in eine Kurve. Dort verlor der Jugendliche die Kontrolle, prallte gegen eine Leitplanke und flog mit dem Wagen in einen Vorgarten.

Der 17-Jährige und sein Beifahrer flogen mit dem Audi durch die Luft und landeten in einem Garten.  © vifogra

Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Sein 18-jähriger Beifahrer konnte sich wie durch ein Wunder selbst befreien.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr auf der B13 im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen.

Nachdem der Audi kurz nach Dornhausen über eine Leitplanke geschleudert wurde und sich mehrfach überschlagen hatte, blieb er 50 Meter weiter auf dem Dach in einer Hecke liegen.

Ein Sprecher sagte, vermutliche habe der Mann sein Tempo zuvor nicht angepasst. Der Fahrer wurde im Wagen eingeklemmt und musste von Rettungskräften der Feuerwehr mithilfe Schere, Spreizer und Rettungszylinder geborgen werden.

Auch ein Feuerlöscher kam zum Einsatz, nachdem noch der vordere Teil des demolierten Audis zu brennen begonnen hatte.

Polizei und Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Audi befreien.  © vifogra
Der Sportwagen wurde bei dem Unfall völlig demoliert und anschließend abtransportiert.  © vifogra

Die Rettungsaktion dauerte fast 40 Minuten, anschließend kam der schwer verletzte Fahrer in ein Krankenhaus. Auch sein Beifahrer musste sich mit Verletzungen in einer Klinik behandeln lassen.

