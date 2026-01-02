Fußgänger von Auto erfasst und getötet: War die Sonne schuld an dem Unglück?

Teisendorf - Im Landkreis Berchtesgadener Land ist am Donnerstagmorgen ein 84-jähriger Teisendorfer bei Oberstraß von einem Auto erfasst und getötet worden.

Trotz intensiver Bemühungen durch Ersthelfer und Unfallzeugen, den Fußgänger zu reanimieren, verstarb der Mann noch am Unfallort. © 7aktuell.de/Ferdinand Dörfler-Farthofer

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Unfall gegen 8.35 Uhr zwischen Teisendorf und Piding.

Der Fußgänger wollte offenbar gerade die Fahrbahn überqueren, als er von dem VW frontal erfasst und auf die Straße geschleudert wurde.

Der Mann erlag – trotz sofort eingeleiteter Erster Hilfe durch Passanten – noch am Unfallort seinen Verletzungen.

"Inwieweit die tief stehende Sonne von Relevanz ist, ist Teil der Ermittlungen", teilten die Polizeibeamten in einer Meldung mit.

"Eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers konnte bereits an der Unfallstelle ausgeschlossen werden." Bei dem Fahrer handle es sich um einen 52 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Traunstein.