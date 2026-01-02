Tragischer Leichtsinn: Mädchen (†12) springt auf abfahrenden Waggon und fällt unter Zug

Feucht - Bei einem tragischen Unfall im Landkreis Nürnberger Land ist kurz vor Weihnachten ein zwölf Jahre altes Mädchen tödlich verletzt worden. Grund dafür war offenbar ein tragischer Leichtsinn.

Die Polizei hat vor Ort ermittelt und Videos ausgewertet. Am Ende zeigte sich, dass dieser Unfall absolut vermeidbar gewesen wäre. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, ereignete sich der Vorfall bereits am späten Nachmittag des 21. Dezembers am S-Bahnhof Feucht-Moosbach.

Die Beamten seien gegen 17.30 Uhr von der schwer verletzten Person in den Gleisen informiert worden. Einen Tag später erlag das Mädchen in einer Klinik ihren Verletzungen.

"Insbesondere durch die gründlichen Ermittlungen am Unfallort, die Auswertung von Videokameras und die Befragung von vor Ort angetroffenen Personen konnte die Unfallursache nun geklärt werden", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

"Es stellte sich heraus, dass sich die 12-Jährige mit Freunden am S-Bahnhof getroffen hatte. Hier sprang sie, zusammen mit einigen ihrer Bekannten, von außen auf den abfahrenden Zug auf."

Dabei stürzte das Kind und geriet unter den fahrenden Zug. Sie zog sich schwerste Kopf- und Beinverletzungen zu, die letztlich zu ihrem Tod führten.