Auto kracht gegen Baum: 18-Jährige lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Kreisstraße bei Meeder wurde eine 18-jährige Frau lebensgefährlich verletzt.

Coburg - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Kreisstraße bei Meeder (Landkreis Coburg) wurde eine 18-jährige Frau lebensgefährlich verletzt.

Eine 18-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden.
Eine 18-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden.

Die junge Frau kam mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

Sie wurde demnach in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz.

Rettungskräfte leisteten der 18-Jährigen Erste Hilfe, die daraufhin ins Krankenhaus gebracht wurde.
Rettungskräfte leisteten der 18-Jährigen Erste Hilfe, die daraufhin ins Krankenhaus gebracht wurde.

Warum die 18-Jährige in einer Linkskurve von der Straße abkam, ist bislang unklar. Die Staatsanwaltschaft zog einen Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzu.

