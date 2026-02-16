Auto kracht gegen Baum: 18-Jährige lebensgefährlich verletzt
Von Tizian Gerbing
Coburg - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Kreisstraße bei Meeder (Landkreis Coburg) wurde eine 18-jährige Frau lebensgefährlich verletzt.
Die junge Frau kam mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.
Sie wurde demnach in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.
Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz.
Warum die 18-Jährige in einer Linkskurve von der Straße abkam, ist bislang unklar. Die Staatsanwaltschaft zog einen Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzu.
Titelfoto: NEWS5 / Steffen Ittig