Winterdienst kracht gegen Haus, Lkw verliert Kontrolle: Zig Unfälle nach Neuschnee

München - Neuschnee hat zum Start der Woche in Bayern für Chaos auf den Straßen gesorgt. Vor allem schwere Fahrzeuge wie Lkw und Räumfahrzeuge kamen ins Rutschen.

Der Schneepflug rutschte auf der Straße in Oberasbach und kippte gegen die Hauswand. © NEWS5 / David Oßwald

In Oberasbach (Landkreis Fürth) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem spektakulären Unfall.

Ein Fahrzeug des Winterdienstes kam auf der schneebedeckten Rothenburger Straße in Schleudern und krachte gegen die Bordsteinkante. Anschließend kippte das tonnenschwere Gefährt gegen ein Wohnhaus.

Glücklicherweise kam niemand zu Schaden, der Fahrer blieb unverletzt und konnte sich selbst befreien, so die Polizei. Am Haus entstand ein enormer Sachschaden, der zunächst nicht näher beziffert werden konnte. Die Bergung wird wohl den Vormittag über andauern.

Auch die Helfer hatten keine leichte Anfahrt: "Wie alle Verkehrsteilnehmer haben wir natürlich auch mit der Witterung zu kämpfen. Aber wir helfen, wo wir können", erklärt der Verkehrsleiter des Bergeunternehmens, Marco Barth, gegenüber der Agentur News5.