Mann wird bei Faschingsumzug von Wagen überrollt

Pressig - Bei einem Faschingsumzug im oberfränkischen Pressig (Landkreis Kronach) ist ein 31-Jähriger von einem der Wagen überrollt und schwer verletzt worden!

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Nach dem Unfall vom Sonntagnachmittag wurde er mit Quetschungen und Prellungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der alkoholisierte Mann war als Teilnehmer des Umzugs auf der Ladefläche des Wagens mitgefahren. Um hinuntergelangen, sprang er über eine Bordwand.

Dabei geriet er mit einem Bein in ein rollendes Rad, stürzte und wurde von einem der Räder überfahren.