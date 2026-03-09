Auto rammt Personenzug: Schock bei Kind und Zugführer

Steinsfeld - Ein 62 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen beim Überqueren eines Bahnübergangs in Steinsfeld im Landkreis Ansbach mit einem Zug zusammengestoßen.

Die Bahnstrecke musste nach einem Zusammenstoß mit einem Auto für rund zwei Stunden gesperrt werden. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Zwei Menschen erlitten einen Schock, wie die Polizei mitteilte.

Demnach habe der 62-Jährige am Sonntagabend den unbeschrankten Bahnübergang mit seinem Wagen überqueren wollen.

Dabei hat er offenbar einen herannahenden Personenzug übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Im Zug befanden sich etwa 30 Fahrgäste, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 40 Jahre alte Zugführer sowie ein elfjähriger Junge erlitten einen Schock. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Autofahrer an dem unbeschrankten Übergang mutmaßlich das rote Warnlicht übersehen, so ein Polizeisprecher.