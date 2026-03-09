Traktor droht zu kippen: Bergung nach Unfall dauert an

Gutenstetten - Ein Traktorfahrer ist mit seinem Fahrzeug bei Gutenstetten im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen.

Bei dichtem Neben sind ein Traktor und mehrere Autos auf der B470 kollidiert. © NEWS5 / Kevin Weddig

Der Autofahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Traktor auf der Bundesstraße 470 in Richtung Höchstadt an der Aisch unterwegs, als er gegen 5.55 Uhr von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr prallte.

Der Fahrer eines zweiten Wagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte ebenfalls mit dem Auto des Verletzten.

"Es herrschte sehr starker Nebel. Sichtweiten unter 100 Meter", beschreibt Rainer Weiskirchen, Pressesprecher der Feuerwehr im Landkreis.

Die Bundesstraße musste stundenlang gesperrt werden, eine Umleitung wurde eingerichtet. Der Traktor droht aktuell umzustürzen und muss deshalb mit einem Kran gesichert werden.