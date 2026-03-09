Traktor droht zu kippen: Bergung nach Unfall dauert an

Nach dem Zusammenstoß mit einem Traktor auf der Bundesstraße 470 bei Gutenstetten landet ein Autofahrer im Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Von Jana Renkert und Marco Schimpfhauser

Gutenstetten - Ein Traktorfahrer ist mit seinem Fahrzeug bei Gutenstetten im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen.

Bei dichtem Neben sind ein Traktor und mehrere Autos auf der B470 kollidiert.
Der Autofahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Traktor auf der Bundesstraße 470 in Richtung Höchstadt an der Aisch unterwegs, als er gegen 5.55 Uhr von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr prallte.

Der Fahrer eines zweiten Wagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte ebenfalls mit dem Auto des Verletzten.

"Es herrschte sehr starker Nebel. Sichtweiten unter 100 Meter", beschreibt Rainer Weiskirchen, Pressesprecher der Feuerwehr im Landkreis.

Die Bundesstraße musste stundenlang gesperrt werden, eine Umleitung wurde eingerichtet. Der Traktor droht aktuell umzustürzen und muss deshalb mit einem Kran gesichert werden.

Das dazugehörige Güllefass, welches glücklicherweise leer war, landete durch den Zusammenstoß im Straßengraben. Die Bergungsarbeiten dürften deshalb länger dauern, so ein Polizeisprecher.

