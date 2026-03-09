Stunt endet tödlich: 26-jähriger Motorradfahrer kracht gegen Hauswand und stirbt

Hohenberg an der Eger - Ein 26-Jähriger verlor am Sonntagabend im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge die Kontrolle über sein Motorrad. Jede Hilfe kam für den Mann zu spät.

Die Polizei konnte nichts mehr für den 26-Jährigen tun. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Der Motorradfahrer ist bei dem schweren Unfall in der Selber Straße bei Hohenberg an der Eger (Landkreis Wunsiedel) ums Leben gekommen. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 26-Jährige am Sonntagabend einen Stunt ausprobiert haben und auf dem Hinterreifen seines Motorrads gefahren sein.

Anschließend habe er die Kontrolle verloren und sei gegen eine Hauswand geprallt.

