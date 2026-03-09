Stunt endet tödlich: 26-jähriger Motorradfahrer kracht gegen Hauswand und stirbt
Von Jana Renkert
Hohenberg an der Eger - Ein 26-Jähriger verlor am Sonntagabend im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge die Kontrolle über sein Motorrad. Jede Hilfe kam für den Mann zu spät.
Der Motorradfahrer ist bei dem schweren Unfall in der Selber Straße bei Hohenberg an der Eger (Landkreis Wunsiedel) ums Leben gekommen. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.
Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 26-Jährige am Sonntagabend einen Stunt ausprobiert haben und auf dem Hinterreifen seines Motorrads gefahren sein.
Anschließend habe er die Kontrolle verloren und sei gegen eine Hauswand geprallt.
Rettungskräfte leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein, konnten das Leben des Mannes jedoch nicht mehr retten.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der den genauen Unfallhergang klären soll.
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa (Symbolfoto)