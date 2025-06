Autos brennen nach Frontal-Zusammenstoß: Sechs Verletzte, darunter auch Kinder

Alles in Kürze

Auf der St2805 bei Alzenau in Unterfranken stießen am Donnerstagabend ein Peugeot und ein Skoda frontal zusammen, beide Autos brannten danach lichterloh. © 5VISION.NEWS

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Staatsstraße 2805 bei Alzenau im Landkreis Aschaffenburg, wie die Polizei in Unterfranken am Freitag mitteilte.

Demnach war eine 27 Jahre alte Frau mit einem Peugeot von der Gemeinde Kahl kommend auf der St2805 in Richtung der Kleinstadt Alzenau unterwegs.

"Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Skoda eines 41-Jährigen zusammen", ergänzte ein Sprecher.

Beide Autos fingen nach dem Zusammenstoß Feuer. "Vorbildliche Ersthelfer halfen den Fahrzeuginsassen", hieß es weiter.