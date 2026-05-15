Baustellenzüge stoßen zusammen: Fünf Verletzte

Weiden in der Oberpfalz - Bei einem Bahnunfall nahe Weiden in der Oberpfalz sind in der Nacht zwei Baustellenzüge zusammengestoßen.

Die Bundespolizei ermittelt zur Unfallursache in Weiden. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Fünf Menschen wurden dabei kurz nach Mitternacht leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren mehrere Bauarbeiter damit beschäftigt, Holz von einem stehenden Baustellenzug abzuladen, als sich aus Richtung Norden ein weiterer Baustellenzug näherte.

Bei den Arbeiten hätten sich mehrere Menschen auf den Flachwagen des Zuges sowie neben den gesperrten Gleisen aufgehalten, so die Bundespolizei.

Der Lokführer des herannahenden Zuges gab an, den stehenden Zug in einer Kurve wegen dichten Nebels und eines unbeleuchteten Zugendes zu spät bemerkt zu haben.

Durch den Aufprall stürzten zwei Menschen auf dem Flachwagen und erlitten dabei leichte Verletzungen. Auch die beiden Lokführer sowie ein Baggerfahrer wurden leicht verletzt. Ob der Lokführer möglicherweise zu schnell fuhr, ist bislang nicht geklärt.