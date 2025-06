Bei heimlicher Zigarette: 20-Jähriger nach Sturz durch Hoteldach gestorben

Aschheim - Ein 20-Jähriger ist gestorben, nachdem er am vergangenen Wochenende in einer Zigarettenpause durch ein Hoteldach gestürzt war .

Alles in Kürze

Die Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann (†20) ins Krankenhaus. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilte, erlag der junge Mann am Donnerstag seinen schweren Verletzungen.

Der US-amerikanische Staatsbürger war am Samstag in der Nacht aus dem Fenster seines Hotelzimmers in Aschheim im Kreis München auf ein Vordach gestiegen, um dort zu rauchen.

Dabei habe sich das Mitglied einer studentischen Musikgruppe aus den USA, die derzeit durch Europa tourt, auf eine Plexiglas-Kuppel gesetzt.

Diese war unter ihm eingebrochen und der 20-Jährige vier Meter auf den steinernen Boden in der Hotellobby gestürzt.