Stromschlag bei Baumarbeiten: Mann stirbt bei tragischem Unfall

Dinkelscherben - Tragödie in Bayerisch-Schwaben: Ein Senior ist bei Baumschneidearbeiten tödlich verunglückt.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann nicht mehr retten. Er verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Der über 60 Jahre alte Mann arbeitete laut Polizeiangaben am Mittwoch gegen 8 Uhr auf seinem Grundstück in Dinkelscherben (Landkreis Augsburg).

Aus zunächst unklaren Gründen geriet der Rentner dabei in eine Stromleitung.

Zeugen alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Der Netzbetreiber musste zunächst den Strom abschalten, damit der Senior geborgen werden konnte.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.