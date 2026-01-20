Benz und Citroën krachen frontal ineinander: Frau schwebt nach Unfall in Bayern in Lebensgefahr

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2191 wischen Lettenreuth und Weidhausen bei Coburg ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden.

Von Benedikt Zinsmeister

Lichtenfels - Eine 57-jährige Frau ist bei einem schweren Unfall am Dienstagnachmittag in der Oberpfalz lebensgefährlich verletzt worden.

Die beiden Autos rauschten frontal ineinander.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 13.15 Uhr auf der Staatsstraße 2191 zwischen Lettenreuth und Weidhausen bei Coburg zu der folgenschweren Kollision.

Demnach krachten ein Mercedes und ein Citroën aus zunächst unklaren Ursachen frontal ineinander.

"Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 57-jährige Fahrerin des Citroën in ihrem Fahrzeug eingeklemmt", so die Polizei. Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten die Frau. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sie schwebe den Angaben zufolge in Lebensgefahr.

Der 74-jährige Mercedes-Fahrer wurde leichter verletzt. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Unfall bei Coburg: Staatsstraße 2191 komplett gesperrt

Die Polizeiinspektion Lichtenfels wird bei der Unfallaufnahme von einem Sachverständigen unterstützt.

Die Staatsstraße war zunächst komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

