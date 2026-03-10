Horrorunfall: Zwölfjähriger beim Klettern von Ast durchbohrt

Freilassing - Ein Junge ist bei einem Unfall im Landkreis Berchtesgadener Land von einem Ast durchbohrt worden!

Einsatzkräfte versorgten den Jungen vor Ort, anschließend wurde er ins Krankenhaus geflogen. © Freiwillige Feuerwehr Freilassing

Der Zwölfjährige kletterte am Montag auf einem rund zwei Meter hohen Maschendrahtzaun zwischen Sportplatz und Staufenstraße hinter der Jungenrealschule in Freilassing.

Dort habe er dann ohne Fremdeinwirkung das Gleichgewicht verloren und sei heruntergefallen, teilte die Polizei mit.

Unter ihm befanden sich laut Polizei Sträucher, von denen ein Ast den Jungen am Bauch durchbohrte. Anwesende schnitten den pfählenden Ast ober- und unterhalb des Körpers ab.