Biker schwerst verletzt unter Auto begraben! Ersthelfer eilt mit Gabelstapler zu Hilfe

Auf ungewöhnliche Unterstützung kam ein Mitarbeiter der Tankstelle, an der auch landwirtschaftliche Maschinen repariert werden. Und diese fand der Mann in seinem Fuhrpark.

Der eingeklemmte Biker wurde durch den Mitarbeiter einer Tankstelle mit einem Gabelstapler unter dem Auto befreit. © NEWS5 / Markus Zahn

Dennoch erlitt der Motorradfahrer bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen.

Laut Schuster wurde der Verunglückte mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. Er war offenbar alleine mit seiner Maschine unterwegs.

Die beiden Insassen des Autos wurden nach bisherigen Einschätzungen leicht verletzt und kamen ebenfalls in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Kenntnisstand vor allem zur Beobachtung.

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter hinzuziehen lassen, um die genauen Unfallabläufe rekonstruieren zu können.

Während der Unfallaufnahme musste der Bereich in der Straße "Am Markt" für längere Zeit vollständig gesperrt bleiben. Die Polizei appelliert sowohl an Motorradfahrer als auch an Autofahrer, vor allem bei sogenanntem Biker-Wetter, um gegenseitige Rücksicht.