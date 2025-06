Drachenflieger stürzt ab! Einsatzkräfte finden Schwerverletzten zwischen Bäumen

Der 51 Jahre alte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen. © NEWS5 / Lars Haubner

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr.

Der 51-Jährige habe kurz nach dem Start mit einem seiner Flügel mehrere Baumspitzen gestreift, heißt es weiter.

Offenbar blieb er auch zuerst in den Bäumen hängen, ehe er schließlich auf den Boden stürzte.

"Kurz bevor wir eingetroffen sind, kam schon die Meldung über Funk, dass der Patient wohl schon am Boden ist, also wohl abgestürzt und der Drachen auch am Boden ist", so Stephan Murböck, Einsatzleiter der Bergwacht Hollenstein.

Auf dem unwegsamen Gelände kümmerten sich die alarmierten Einsatzkräfte um den Verunglückten, ehe er zu einem Hubschrauber getragen werden musste.

"Das war schon eine schwere Verletzung. Der wurde dann auch mit Narkoseintubation versorgt und beatmet. Eben schon als Vorbereitung für die Operation, die dann ansteht."