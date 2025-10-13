 1.444

Er kam nicht von Motorradausflug zurück: Angehörige finden Vermissten tot im Graben

In Oberlauterbach fuhr ein Motorradfahrer am Sonntagmittag auf einen Ausflug und kam nicht zurück. Der Mann wurde von seinen Angehörigen tot gefunden.

Von Benedikt Zinsmeister, Paulina Sternsdorf

Pfeffenhausen-Oberlauterbach - Am Sonntagmittag brach ein 69-Jähriger im Landkreis Landshut mit dem Motorrad zu einem Ausflug auf, doch er kam nicht mehr zurück.

Das Motorrad und der Vermisste wurden in einer Böschung gefunden.
Das Motorrad und der Vermisste wurden in einer Böschung gefunden.  © vifogra / Friedrich

Angehörige machten sich auf die Suche nach ihm und fanden den Mann auf der kurvigen ST2049 zwischen Oberlauterbach und Wolnzach mit seiner Maschine in einem Graben neben der Fahrbahn, circa 3,5 bis 4 Meter tief in der Böschung liegend.

Für den 69-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, nur sein Tod konnte noch festgestellt werden.

Laut einem Polizeisprecher war der Biker von der Fahrbahn abgekommen. Die Gründe dafür waren aber zunächst noch unklar.

Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Bisher stehe nur fest, dass der Biker von Oberlauterbach kommend in Richtung Wolnzach unterwegs war.

Die Feuerwehr fuhr am Abend zum Unfallort.
Die Feuerwehr fuhr am Abend zum Unfallort.  © vifogra / Friedrich

Unfall auf St2049 bei Wolnzach: Motorradfahrer stirbt

Dort kam er wohl auf der kurvigen Strecke in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in der Böschung. Diese war von der Straße aus nicht erkennbar.

Der genaue Zeitpunkt des Unfalls wird zwischen Mittags- und Abendstunden geschätzt.

12. Oktober, 21.59 Uhr; zuletzt aktualisiert: 13. Oktober, 7.46 Uhr

Titelfoto: Montage: vifogra / Friedrich (2)

