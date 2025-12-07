Mehr als zwei Promille: Betrunkener Autofahrer verursacht Zugunfall

Pfaffenhausen - Ein betrunkener Autofahrer hat im Landkreis Unterallgäu ein Andreaskreuz umgefahren und damit einen Zug beschädigt. Anschließend fuhr der Mann einfach weiter, ohne die Polizei zu informieren.

Der Autofahrer fuhr das Andreaskreuz einfach um. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Demnach habe der Mann in der Nacht zum Sonntag aus unbekanntem Grund in Pfaffenhausen die Kontrolle über sein Auto verloren. Er sei von der Straße abgekommen und mit einem Andreaskreuz zusammengestoßen.

Das Schild blieb auf den Gleisen liegen, wo kurz darauf ein Zug der Deutschen Bahn darüberfuhr. Der Zug entgleiste nicht und niemand wurde verletzt. Es entstand jedoch ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich.



Der 31-Jährige floh in seinem Wagen vom Unfallort. Die Beamten konnten den Mann schnell ausfindig machen. Ein Alkoholtest ergab mehr als zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.