Frontal-Crash zerreißt Autos in Stücke! Sieben Menschen teils lebensgefährlich verletzt

Schongau - Heftiger Verkehrsunfall im Ostallgäu zwischen drei Fahrzeugen! Nach einem Frontalzusammenstoß zwischen einem VW Passat und einem Hyundai Tucson fuhr ein Pritschenwagen gegen 19 Uhr ungebremst in die Unfallstelle auf der B472 bei Ingenried.

Einsatzkräfte mussten den Fahrer aus seinem völlig demolierten VW befreien. © Nikolas Schäfers / EinsatzReport24

Zwei der Fahrzeuge waren in Richtung Schongau unterwegs, ein weiteres in Richtung Marktoberdorf.

Der 35-jährige VW-Fahrer wurde durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt und musste durch die Feuerwehr mithilfe eines schweren Geräts befreit werden, berichtet die Nachrichtenagentur Einsatzreport24.

Im Hyundai waren insgesamt vier Personen im Alter von 64, 74, 76 und 63 Jahren unterwegs – auch hier mussten Einsatzkräfte die Personen aus dem Wrack ziehen. Alle Insassen kamen ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Ein heranfahrender Pritschenwagen übersah die Unfallstelle und raste auf den stehenden Hyundai auf. Dabei verletzten sich der 37-jährige Fahrer, sowie sein 45-jähriger Beifahrer.