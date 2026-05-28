Frau übersieht Senior: Auto schleudert Rollstuhl in den Graben

Metten - Ein Rollstuhlfahrer ist bei einem Unfall zwischen Metten und Neuhausen (Landkreis Deggendorf) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Rollstuhl schleuderte in den Graben neben der Straße. © Walter Wisberger / EinsatzReport24

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 78-Jährige die Straße mit seinem elektrisch betriebenen Rollstuhl am Mittwochabend gegen 18 Uhr überqueren, um auf den Donauradweg zu gelangen.

Wieso die 29-jährige Chevrolet-Fahrerin den Mann in seinem Krankenfahrstuhl nicht sah, ist derzeit unklar.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Senior in den Graben an der Straße geschleudert. Er starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.