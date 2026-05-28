Tragischer Unfall: Junge (†17) auf Rad stürzt Hang hinab

Konzell - Ein Fahrradfahrer ist in Konzell (Landkreis Straubing-Bogen) einen Hang hinabgestürzt, dabei schwer verletzt worden und wenige Tage später im Krankenhaus gestorben.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Jungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der 17-Jährige war mit seiner 16-jährigen Freundin vergangenen Sonntag mit dem Rad unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle verlor und den angrenzenden Hang hinabstürzte, wie die Polizei mitteilte.

Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten ins Krankenhaus nach Straubing.