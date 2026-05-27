Tragischer Unfall? Lebloser Mann (†25) aus der Rednitz geborgen

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Ein toter 25-Jähriger wurde aus der Rednitz in Stein geborgen. Die Polizei ermittelt, vermutet aber, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt.

Von Friederike Hauer

Stein - Ein toter Mann wurde im Stadtgebiet Stein (Landkreis Fürth) tot aus dem Fluss Rednitz geborgen.

Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zum Fluss, doch jede Rettung kam zu spät. (Symbolfoto)
Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zum Fluss, doch jede Rettung kam zu spät. (Symbolfoto)  © Sebastian Kahnert/dpa

Per Notruf wurde in der Nacht auf Montag gegen 0.15 Uhr eine leblose Person im Wasser gemeldet.

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG machten sich sofort auf den Weg.

Ein Notarzt konnte am Ufer dann nur noch den Tod des 25-jährigen Deutschen feststellen.

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Zur Klärung der Todesursache hat die Kriminalpolizeiinspektion Fürth die Ermittlungen übernommen.

"Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht", so die Polizei. Es wird von einem tragischen Unfall ausgegangen.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa

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