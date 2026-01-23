Fußgänger stirbt nach Fahrerflucht: Polizei sucht nach Unfallverursacher

Mitterteich - Am späten Mittwochabend wurde im Landkreis Tirschenreuth ein 59-jähriger Fußgänger schwer verletzt auf der Straße gefunden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, doch verstarb wenig später. Zunächst war unklar, woran der Mann gestorben war.

Die Polizei sucht den flüchtigen Autofahrer. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Nach neuen Angaben der Polizei ergaben die Ermittlungen, dass der 59-Jährige von einem Fahrzeug erfasst und dadurch tödlich verletzt wurde.

Der Unfallfahrer sei von der Unfallstelle geflüchtet und habe den verletzten Mann auf der Fahrbahn liegen lassen.



Bei der Polizeiinspektion Waldsassen wurde nun eine Ermittlungsgruppe gebildet, um den Unfallfahrer zu fassen.