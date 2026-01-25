Glatteis in Bayern: Mehrere Unfälle am Wochenende
Von Tizian Gerbing
Mötzing/Hummeltal - Glatte Straßen sind am Wochenende in Bayern eine Ursache für mehrere Verkehrsunfälle gewesen. In der Oberpfalz und in Oberfranken kamen Fahrzeuge von der Straße ab. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Auf der Bundesstraße 8 bei Mötzing im Landkreis Regensburg verlor ein Autofahrer bei einem Überholmanöver auf spiegelglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen.
Das Fahrzeug streifte ein weiteres Auto, kam von der Straße ab und kippte im Seitenstreifen auf die Seite.
Beide Beteiligten blieben unverletzt. Der Schaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.
Auch im Raum Hummeltal im Landkreis Bayreuth kam es zu zwei Glätteunfällen. Zunächst rutschte ein Wagen in einer Kurve gegen eine Leitplanke.
Während der Unfallaufnahme geriet ein weiteres Auto im selben Streckenabschnitt ins Schleudern und prallte ebenfalls gegen die Schutzplanke.
In beiden Fällen blieb es bei Blechschäden. Insgesamt entstand den Angaben zufolge ein Schaden von geschätzt rund 30.000 Euro.
Polizei: Nicht angepasste Fahrweise oft das Problem
Auch in Niederbayern kam es bei Glätte zu Unfällen. In Niederviehbach im Landkreis Dingolfing-Landau stießen am Samstag auf eisglatter Fahrbahn mehrere Fahrzeuge zusammen. Insgesamt wurden vier Autos beschädigt, zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen.
In Atting im Landkreis Straubing-Bogen hielt ein Fahrer an einem Stoppschild aufgrund der glatten Fahrbahn nicht rechtzeitig an, sein Auto stieß mit einem vorfahrtsberechtigten Wagen zusammen. Verletzt wurde niemand, der Schaden lag bei geschätzt rund 2500 Euro.
Im Stadtgebiet von Straubing stürzte eine 83-jährige Frau beim Überqueren der Straße, sie erlitt eine Platzwunde am Kopf. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Auf der A93 bei Mainburg geriet eine Fahrerin mit ihrem Wagen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrspur ins Schleudern, das Auto prallte gegen eine Leitplanke. Die Frau blieb unverletzt, der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf mehr als 20.000 Euro.
Laut Polizei war in vielen Fällen eine nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasste Geschwindigkeit Ursache für die Unfälle.
Auf der Überleitung von der A73 auf die A9 ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in ein Wasserauffangbecken gestürzt. Die Fahrerin wurde mittelschwer verletzt in eine Klinik gebracht. Das stark zugefrorene Wasser in dem Becken war nur rund einen halben Meter tief.
Titelfoto: Montage: Armin Weigel/dpa + NEWS5 / Lars Haubner