Glatteis in Bayern: Mehrere Unfälle am Wochenende

Mötzing/Hummeltal - Glatte Straßen sind am Wochenende in Bayern eine Ursache für mehrere Verkehrsunfälle gewesen. In der Oberpfalz und in Oberfranken kamen Fahrzeuge von der Straße ab. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Im mittelfränkischen Landkreis Roth ist ein Auto von der Autobahn abgekommen und in ein Wasserauffangbecken gestürzt. © NEWS5 / Lars Haubner

Auf der Bundesstraße 8 bei Mötzing im Landkreis Regensburg verlor ein Autofahrer bei einem Überholmanöver auf spiegelglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen.

Das Fahrzeug streifte ein weiteres Auto, kam von der Straße ab und kippte im Seitenstreifen auf die Seite.

Beide Beteiligten blieben unverletzt. Der Schaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.

Auch im Raum Hummeltal im Landkreis Bayreuth kam es zu zwei Glätteunfällen. Zunächst rutschte ein Wagen in einer Kurve gegen eine Leitplanke.

Während der Unfallaufnahme geriet ein weiteres Auto im selben Streckenabschnitt ins Schleudern und prallte ebenfalls gegen die Schutzplanke.

In beiden Fällen blieb es bei Blechschäden. Insgesamt entstand den Angaben zufolge ein Schaden von geschätzt rund 30.000 Euro.