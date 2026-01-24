Auto kommt von Autobahn ab und landet in Wasserbecken: Fahrerin kurz bewusstlos

Wendelstein - Im mittelfränkischen Landkreis Roth ist am Samstagnachmittag auf der Überleitung von der A73 auf die A9 ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in ein Wasserauffangbecken gestürzt.

Der Wagen wurde mit einem Kran aus dem Wasserauffangbecken gehoben. © NEWS5 / Lars Haubner

Der Wagen war laut Informationen des Pressedienstes "News5" in Fahrtrichtung München unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts ins Feld abdriftete.

Glück im Unglück: Das Wasser in dem Auffangbecken war lediglich etwa einen halben Meter tief – und von einer dicken Eisschicht bedeckt.

Augenzeugen alarmierten die Einsatzkräfte. Laut ersten Informationen von vor Ort soll die Fahrerin kurzzeitig bewusstlos geworden sein.

Sie sei mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Ihr Wagen wurde mithilfe eines Krans aus dem Becken gehoben.