Herzinfarkt während der Fahrt: Autofahrer kracht in Gegenverkehr

Straubing - Am Mittwochmorgen krachte ein Mann aus Niederbayern aufgrund eines Herzinfarkts am Steuer in den Gegenverkehr. Ein anderer Autofahrer eilte dem Fahrer zur Rettung.

Der Senior wurde ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 81-Jährige gegen 8 Uhr mit seinem Wagen durch Straubing.

Ein 29-Jähriger, der auf der Gegenfahrbahn fuhr, habe bemerkt, dass der Wagen des Seniors immer langsamer wurde und in den Gegenverkehr geriet.

Daraufhin habe er angehalten. Der 81-Jährige blieb laut Polizeiangaben mit seinem Auto ebenfalls stehen, durch einen Ruck stießen die beiden Autos dann aber doch zusammen.

Der jüngere Verkehrsteilnehmer habe den Senior aus dessen Wagen geholt und wiederbelebt. Ein Rettungswagen brachte den 81-Jährigen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.