Keine Lust auf Schule: Kind steckt Thermometer in Backofen - Explosion!

Schwandorf - Am Montagabend versuchte ein Neunjähriger aus der Oberpfalz seine Mutter davon zu überzeugen, dass er krank ist. Dabei kam es zu einer Explosion.

Der Neunjährige wollte die Schule schwänzen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Auf rund 200 Grad sei der Backofen voreingestellt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk über den Vorfall berichtet.

Neben der Feuerwehr sei auch die Polizei vor Ort gewesen. Verletzt worden sei bei dem Vorfall niemand.

Durch das Quecksilber im Thermometer könne man den Backofen nun aber nicht mehr zur Zubereitung von Lebensmitteln verwenden, so der Sprecher.