Landschaftspfleger bei Arbeiten an Bahnstrecke von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ochsenfurt - Ein 48 Jahre alter Mann ist am Mittwochnachmittag in der Nähe des Bahnhofs Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) bei der Arbeit von einem Zug erfasst worden. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch vor Ort.

Für den 48-Jährigen kam jede Hilfe zu spät: Er verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte, war der rumänische Staatsangehörige mit zwei Kollegen im Dienst einer Firma für Landschaftspflege mit Schneidearbeiten an der Bahnstrecke zwischen Treuchtlingen und Würzburg beschäftigt.

Gegen 14.20 Uhr sei er dann von einem herannahenden Zug erfasst und tödlich verletzt worden.