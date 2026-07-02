Landschaftspfleger bei Arbeiten an Bahnstrecke von Zug erfasst und tödlich verletzt
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Ochsenfurt - Ein 48 Jahre alter Mann ist am Mittwochnachmittag in der Nähe des Bahnhofs Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) bei der Arbeit von einem Zug erfasst worden. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch vor Ort.
Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte, war der rumänische Staatsangehörige mit zwei Kollegen im Dienst einer Firma für Landschaftspflege mit Schneidearbeiten an der Bahnstrecke zwischen Treuchtlingen und Würzburg beschäftigt.
Gegen 14.20 Uhr sei er dann von einem herannahenden Zug erfasst und tödlich verletzt worden.
Warum sich der 48-Jährige trotz eines akustischen Warnsignals noch im Gleisbereich befunden habe, sei nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, heißt es.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa