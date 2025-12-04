Mann will Auto freikratzen, wenig später muss er um Hilfe rufen
Schneizlreuth/Weißbach - Ein Mann wurde in Oberbayern beim Enteisen von seinem eigenen Auto überrollt und eingeklemmt.
Wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte, hatte der 48-Jährige seinen Peugeot am abschüssigen Seelauerweg geparkt. Gegen 7 Uhr am Donnerstag mussten dann Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei ausrücken, weil der Mann von dem Auto überrollt und eingeklemmt worden war.
Der genaue Hergang des Unfalls ist noch unklar. Der Mann hatte wohl die vereiste Scheibe des Peugeots freikratzen wollen und dabei den Motor laufen gelassen. Aufgrund der Hanglage rollte das Auto dann talwärts los.
Der 48-Jährige habe noch versucht es anzuhalten, dabei kam er dann selbst unter die Räder.
Der Verletzte rief mit seinem Handy eine Bekannte an, die sich auf die Suche nach ihm machte und schließlich den Notruf absetzte.
Mann in Schneizlreuth vom eigenen Auto überrollt
Aufgrund des Gefälles sicherte die Feuerwehr das Auto mit einem Greifzug am Feuerwehrauto und hob den Peugeot dann mit einem Hebekissen an. So konnte der unterkühlte und schwer verletzte Mann befreit werden und ins Klinikum Traunstein gebracht werden.
Der Einsatz dauert rund eine Stunde, berichteten die Einsatzkräfte.
Titelfoto: BRK Kreisverband Berchtesgaden