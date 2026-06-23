Motorrad kracht mit Vollgas gegen JVA-Mauer: Frau wird ins Krankenhaus eingeliefert

Landshut - Bei einem Verkehrsunfall in Landshut ist am Montag eine 34-jährige Bikerin mittelschwer verletzt und in eine Klinik gebracht worden. Sie krachte zuvor gegen eine JVA-Mauer.

Ein Motorrad ist gegen die Mauer der alten JVA in Landhut gekracht. Die Fahrerin (34) wurde durch den Unfall mittelschwer verletzt. (Symbolfoto) © 123rf/saelim

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 20.10 Uhr.

Laut den Ermittlern wollte die Frau mit ihrer Yamaha-Maschine aus dem Parkplatz der Grieserwiese nach links auf die Wittstraße abbiegen.

"Laut Zeugen gab die Fahrerin plötzlich Vollgas und fuhr gegen die gegenüberliegende Mauer der alten JVA", teilt die Polizeiinspektion Landshut mit.

"Ein Begleiter der Verunfallten gab an, dass sie Fahranfängerin sei und diese versehentlich stark beschleunigte."

Am Motorrad entstand durch den Unfall Totalschaden, die Mauer wurde nur leicht beschädigt.