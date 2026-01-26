Neuschnee sorgt für drei Verletzte: Auto rutscht in Gegenverkehr
Von Katharina Kausche und Paulina Sternsdorf
Sulzbach-Rosenberg - Drei Menschen sind am späten Sonntagabend bei einem Glätte-Unfall auf der A85 im Landkreis Amberg-Sulzbach verletzt worden. Ein Auto kam durch den vielen Neuschnee plötzlich auf die Gegenfahrbahn.
Dort stießen ein aus Auerbach kommendes weißes und ein aus Richtung Sulzbach kommendes blaues Fahrzeug im Bereich einer leichten Rechtskurve frontal zusammen, sagte ein Sprecher der Polizei.
Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verunfallten in umliegende Krankenhäuser. Eine Person blieb unverletzt.
Welches der beiden Autos auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr kümmerte sich vor Ort um die Bergung der Fahrzeuge.
