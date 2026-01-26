Neuschnee sorgt für drei Verletzte: Auto rutscht in Gegenverkehr

Drei Menschen sind am späten Sonntagabend bei einem Glätte-Unfall auf der A85 im Landkreis Amberg-Sulzbach verletzt worden.

Von Katharina Kausche und Paulina Sternsdorf

Sulzbach-Rosenberg - Drei Menschen sind am späten Sonntagabend bei einem Glätte-Unfall auf der A85 im Landkreis Amberg-Sulzbach verletzt worden. Ein Auto kam durch den vielen Neuschnee plötzlich auf die Gegenfahrbahn.

Die Autos blieben völlig verbeult zurück.
Die Autos blieben völlig verbeult zurück.  © NEWS5 / Malte Tiedemann

Dort stießen ein aus Auerbach kommendes weißes und ein aus Richtung Sulzbach kommendes blaues Fahrzeug im Bereich einer leichten Rechtskurve frontal zusammen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verunfallten in umliegende Krankenhäuser. Eine Person blieb unverletzt.

Heftiger Neuschnee und Glätte führten zu dem Zusammenstoß.
Heftiger Neuschnee und Glätte führten zu dem Zusammenstoß.  © NEWS5 / Malte Tiedemann

Welches der beiden Autos auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr kümmerte sich vor Ort um die Bergung der Fahrzeuge.

Titelfoto: Montage: NEWS5 / Malte Tiedemann (2)

Mehr zum Thema Bayern Unfall: