Neuschnee sorgt für drei Verletzte: Auto rutscht in Gegenverkehr

Sulzbach-Rosenberg - Drei Menschen sind am späten Sonntagabend bei einem Glätte- Unfall auf der A85 im Landkreis Amberg-Sulzbach verletzt worden. Ein Auto kam durch den vielen Neuschnee plötzlich auf die Gegenfahrbahn.

Die Autos blieben völlig verbeult zurück. © NEWS5 / Malte Tiedemann

Dort stießen ein aus Auerbach kommendes weißes und ein aus Richtung Sulzbach kommendes blaues Fahrzeug im Bereich einer leichten Rechtskurve frontal zusammen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verunfallten in umliegende Krankenhäuser. Eine Person blieb unverletzt.