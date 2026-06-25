Notarzt kracht bei Einsatz mit Audi zusammen: Ärztin schwer verletzt in Klinik

Herzogenaurach - Im mittelfränkischen Herzogenaurach im Landkreis Erlangen-Höchstadt sind am Donnerstagvormittag ein Notarzt-Fahrzeug und ein Auto schwer miteinander kollidiert. Der Einsatzwagen schleuderte daraufhin gegen einen Ampelmast. Die Ärztin wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Durch den Zusammenstoß schleuderte das Notarztauto gegen einen Ampelmast. Wer Grün hatte, ist noch unklar. © NEWS5 / David Oßwald

Sie war durch den Zusammenstoß auf der Beifahrerseite zudem in dem Auto eingeklemmt. Wie der Pressedienst "News5" von vor Ort mitteilte, ereignete sich der Vorfall auf dem Hans-Ort-Ring.

Der Unfall passierte demnach während einer Einsatzfahrt des medizinischen Rettungsdienstes an der Kreuzung nahe einem Sportartikelhersteller.

Der Fahrer des Notarztwagens blieb - ebenso wie der Audi-Fahrer - nach bisherigen Erkenntnissen der alarmierten Retter unverletzt.

Die Ärztin wurde mit einem Rettungsfahrzeug ins Krankenhaus gebracht. "Aufgrund der Situation und Nähe zur Klinik ist da der bodengebundene Transport der effizientere Weg und sichere Weg", erklärt Sebastian Kaufhold, Einsatzleiter des Rettungsdienstes Samariter Bund.

Dass es eine Kollegin getroffen hat, hinterlässt auch bei den Helfern Spuren: "Man geht da durchaus mit einem mulmigen Gefühl rein, wenn es heißt: Eigenunfall. Aber die Arbeit an sich läuft routiniert und sicher ab."