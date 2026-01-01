 29.034

Polizist stirbt in Silvesternacht: Streifenwagen schleudert in Gegenverkehr

Bei einem Unfall nahe Selbitz ist ein Polizist in der Silvesternacht ums Leben gekommen.

Von Friederike Hauer

Selbitz - Ein 25-jähriger Polizist ist in Oberfranken bei einem schweren Unfall in der Silvesternacht ums Leben gekommen.

Das Polizeiauto wurde durch die Wucht des Aufpralls in Stücke gerissen.
Das Polizeiauto wurde durch die Wucht des Aufpralls in Stücke gerissen.  © NEWS5 / Stephan Fricke

Wie die Polizei mitteilte, war der Streifenwagen gegen 3 Uhr auf der B173 zwischen Selbitz und der Anschlussstelle zur A9 unterwegs.

Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Polizeiauto dabei ins Schleudern und kam so auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte es in den Ford Ranger eines 42-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Polizeiauto in mehrere Teile gerissen. Der 25-jährige Polizist auf dem Beifahrersitz erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Vierköpfige Familie an Bord: Wohnmobil rollt Abhang hinab, Mutter landet in Krankenhaus
Bayern Unfall Vierköpfige Familie an Bord: Wohnmobil rollt Abhang hinab, Mutter landet in Krankenhaus

Der 20-jährige Polizist am Steuer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam, wie auch der 42-Jährige im Geländeauto mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Trümmer verteilten sich über die gesamte Fahrbahn der B173 in Oberfranken.
Trümmer verteilten sich über die gesamte Fahrbahn der B173 in Oberfranken.  © Polizeipräsidium Oberfranken

Den Angaben nach waren die zwei Polizisten nicht mit Blaulicht unterwegs gewesen. Es habe sich um eine reguläre Streifenfahrt gehandelt, sagte ein Sprecher.

Ein Sachverständiger soll die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls unterstützen. Der Schaden beläuft sich ersten Einschätzungen nach auf einen hohen fünfstelligen Betrag, beide Autos wurden komplett zerstört.

Titelfoto: NEWS5 / Stephan Fricke

Mehr zum Thema Bayern Unfall: