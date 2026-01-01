Polizist stirbt in Silvesternacht: Streifenwagen schleudert in Gegenverkehr

Selbitz - Ein 25-jähriger Polizist ist in Oberfranken bei einem schweren Unfall in der Silvesternacht ums Leben gekommen.

Das Polizeiauto wurde durch die Wucht des Aufpralls in Stücke gerissen. © NEWS5 / Stephan Fricke

Wie die Polizei mitteilte, war der Streifenwagen gegen 3 Uhr auf der B173 zwischen Selbitz und der Anschlussstelle zur A9 unterwegs.

Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Polizeiauto dabei ins Schleudern und kam so auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte es in den Ford Ranger eines 42-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Polizeiauto in mehrere Teile gerissen. Der 25-jährige Polizist auf dem Beifahrersitz erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der 20-jährige Polizist am Steuer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam, wie auch der 42-Jährige im Geländeauto mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.